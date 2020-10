San Carlos, entre el olvido y la falta de inversión

Vecinos del barrio de San Carlos se comunicaron con este multimedio para manifestar la angustia que sienten ante el abandono en el que los ha dejado la Municipalidad de La Plata. Basura, pastos altos, zanjas llenas y un arroyo que colapsa con frecuencia completan la postal de la zona lindante a 155 y 46.

Además de la problemática que soportan a diario los frentistas por la negligencia de la Comuna, esta semana reclamaron para que se invierta en prevención de las inundaciones. “Cada vez que llueve tenemos casas con 40 o 50 centímetros de agua, y nos prometieron obras que nunca se hicieron. Entre el agua y los pozos, las calles se vuelven intransitables”, afirmó Elisa en diálogo con diario Hoy.

Por su parte, Marcelo, de 153 entre 44 y 46, contó que “el césped crece y nadie lo corta. Acá solamente hay nafta para pasar las máquinas en la avenida 44, que es la que más se ve. La poca gente que viene a limpiar la vía pública barre con escobillas que son para juntar pasto”, detalló.

Otra de las problemáticas que los aqueja es el tema de la basura. En este sentido, el vecino de San Carlos mencionó: “Tenés que hacer 20 o 30 reclamos para que alguien se lleve las bolsas, ya que el camión no pasa. La verdad, es un desastre. Cada domingo, los vecinos terminamos juntándonos para recolectar los residuos”.

El arroyo mantiene desvelados a los vecinos. La falta de mantenimiento y la suciedad son los protagonistas en el lugar. “El único puente que existe no tiene barandas, y ya se han caído autos porque pasan a alta velocidad. Incluso, cuando hay gente caminando, dos autos no pueden pasar”, relató Marcelo.

Por último, el vecino recordó: “Durante la campaña electoral, el intendente se llenó la boca diciendo que en su segunda gestión se iba a ocupar de los barrios, pero nos mintió”. Por su parte, Elisa reclamó: “Ya no sabemos a dónde o a quién dirigirnos.

Mientras tanto, seguimos pagando los impuestos como ciudadanos de primera, aunque para las autoridades pareciera ser que somos de segunda. Necesitamos que nos escuchen y que, de una vez por todas, se ocupen de solucionar nuestros problemas, porque nosotros también somos platenses”.