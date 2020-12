Sándwiches de pernil de cerdo

La vida es una fiesta que merece ser celebrada!



Hola, mis casalitxs. Me siento tan feliz por reencontrarme con ustedes una vez más y en estos días tan especiales donde se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



“Celebrar” viene del latín “celebrare”, que significa “acción de reunirse”, y creo que este año más que nunca extrañamos mucho las reuniones, pero ya falta menos. Ahora nos queda cuidarnos mucho si vamos a compartir la mesa con nuestros seres queridos.



Pensé en esta receta porque es rendidora, económica, refácil y, lo más importante, la podés hacer con antelación para tener tiempo de prepararte y, como te digo, siempre ese día del festejo no estar cansadxs, ¡y disfrutar de sentarte vos también!



A los vegetarianos y veganos, ¡por favor, no me dejen de querer! Les dejo opciones sin carne para que todos disfrutemos.



¡Vamos a la receta ya mismo, que es larga!

Ingredientes

Para la salsa de mostaza y miel

200 g de mayonesa

30 gs de mostaza miel 50 gs



Para los Vegetales Salteados

2 morrones

2 cebollas 1 berenjena

Aceite de oliva

Sal: c/n

Pimienta

Para el chutney

de manzanas

1 cucharada de mostaza

500 g de manzana verde

250 g de azúcar

150 cc de vinagre

Para el ananá laqueado

1 ananá

200 g de azúcar negro

Sal y pimienta



Para los panes de manteca

500 g de harina

10 g de sal

Un cubito de levadura fresca

50 g de manteca

275 cc de agua

Manteca para pincelar: cantidad necesaria

Para el ananá asado

1 ananá fresco, aceite de oliva sal y pimienta

Para la pata de cerdo

1 pata de cerdo

5 dientes de ajo

20 g de sal gruesa

250 cc de agua tibia

Romero fresco: unas cuantas ramas

Semillas de hinojo (si te gustan, quedan riquísimas): 1 cucharada

Preparación

Preparación de la pata de cerdo

Retirar la grasa y el cuero de la pata de cerdo con la ayuda de un cuchillo filoso. Luego hacer un corte a lo largo del hueso y retirar, raspándolo con un cuchillo pequeño para no desperdiciar la carne.



Mezclar el agua con la sal y el azúcar para que se disuelvan bien.



Colocar las hojas de romero con tomillo, ajo, aceite y las semillas de hinojo. Agregar romero y tomillo.



Acomodar sobre una rejilla dentro de una placa y colocar agua en la base. Cocinar en el horno a temperatura baja por unas cinco o seis horas, hasta que la carne esté cocida y blanda.

Preparación para el ananá



Quitarle la cáscara al ananá, preparar en un bol aceite de oliva, salpimentar. Agregar el azúcar negro, colocar en un papel aluminio y llevar al horno hasta que esté cocido y bien glaseado. Cortar en finas rodajas y servir (si en tu familia no hay ningún vegetariano, hacelo igual porque es una delicia).

Para el pan de manteca



En un bol colocar la harina con la sal, formar una corona y en el centro colocar la levadura, la manteca y un poco del agua. Disolver la levadura con la yema de los dedos y seguir agregando agua.



Amasar hasta obtener un bollo tierno y dejar descansar hasta que duplique su volumen.



Luego, dividir y formar bollos, acomodándolos en una placa para horno ya cortados, dejarlos leudar 30 minutos más.

Llevar al horno precalentado a 180 grados por 20 minutos. Al retirar, pincelar con manteca fundida.

Para el chutney de manzanas



Dentro de una cacerola colocar la mostaza con el curry. Añadir las manzanas peladas sin semillas y el azúcar. Verter el vinagre y cocinar a fuego bajo unos minutos, hasta que quede como una mermelada. Retirar y reservar.

Para la salsa de mostaza y miel



Dentro de un bol, colocar la mayonesa con la mostaza y la miel. Mezclar hasta integrar bien.

Para los vegetales asados



Cortar el morrón, la cebolla y la berenjena en juliana. Saltear en sartén con aceite de oliva: comenzar por la cebolla, luego el morrón y por último las berenjenas. Condimentar con sal, pimienta, retirar y reservar.

Para el montaje



Para armar los sándwiches, cortar los panes por la mitad. Untar con la salsa de mostaza y miel. Rellenar con la pata cortada (o el ananá para la opción veggie), los vegetales asados y el chutney de manzana.

Tips

- Ahora solo te queda disfrutar este plato riquísimo y quedar como todo un/a master chef con tu familia/amigxs en estas fiestas.



- Espero que te guste la receta, rinde mucho, se puede servir frío o caliente.



- Lo podés hornear hasta dos días antes de la reunión y solo calentar en el momento de servir.



- Las salsas y verduras también se conservan en heladera, y con el reposo toman más sabor.