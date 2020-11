Cuáles son los beneficios de una “buena carcajada”

Desde la llegada del coronavirus al mundo, la población se vio afectada a nivel social, económico y emocional. Si bien miles de investigadores se encuentran trabajando desde el primer momento para encontrar la tan preciada vacuna, la solución aún no fue anunciada, y todo parece indicar que la Covid-19 va a ser parte del cúmulo de virus con los cuales se convive diariamente.

Frente a este panorama incierto, y ante la extensión del confinamiento y las restricciones impuestas para contener la circulación del virus, distintos especialistas proponen una “medicina” para transitar estos tiempos difíciles: la risa.

En este sentido, científicos del University College of London (UCL) afirman que una “buena carcajada” reduce el cortisol, principal hormona del estrés, y la adrenalina; a la vez que aumenta la absorción de endorfinas por parte del cuerpo, por lo que genera una sensación de bienestar.

Asimismo, una investigación realizada por el Dr. Gurinder Singh Bains de la Universidad de Loma Linda, en Estados Unidos, destacó los beneficios cognitivos de la risa. El equipo de Singh Bains relacionó el disfrute generado por un video divertido, con la mejoría en la memoria a corto plazo de adultos mayores y con el aumento en su capacidad de aprendizaje.

En diálogo con diario Hoy, Rubén López, especialista en risoterapia y fundador del Club de Comedia de La Plata, explicó: “La risa hace que todo el cuerpo se movilice. Nosotros creemos que solo nos tenemos que reír cuando alguien nos cuenta un chiste o cuando vemos algo gracioso. Si tomamos ese concepto, ¿qué nos haría reír hoy?”.

Frente al desafío que implica la pandemia, López propone “generar nuestro propio estado de ánimo”.

En este sentido, la risoterapia busca encontrar el equilibrio en las emociones, utilizando los beneficios de la risa para atravesar las diferentes situaciones de estrés que surgen día a día, y tratando de “buscarle el lado positivo a lo que nos pasa”.

A partir de esta premisa, López remarca la importancia de la risa: “Modifica un estado de ánimo y te hace ver que dentro de la vida siempre hay cosas positivas, porque la felicidad son instantes. La angustia y la preocupación causan enfermedades mortales y terminales, por eso tenemos que aprovechar que tenemos la virtud de reírnos para encontrar un equilibrio”.

“Nuestra mente no distingue entre una risa genuina y una fingida, y ahí es donde podemos hacerle trampa a nuestra propia mente. No importa si me hablás del precio del dólar o si me estoy fundiendo, si yo sonrío hasta que me duelan las comisuras, mi mente va a registrar que soy feliz; entonces envía la misma cantidad de endorfinas al cuerpo que mandaría si yo la estuviera pasando bien”, destacó el especialista.

Si bien el confinamiento y la detección de una cura contra el coronavirus aún no tienen un final anunciado, la risa podría ser una de las terapias necesarias para paliar el impacto de la pandemia. Según las palabras del humorista británico, Charles Chaplin, el contexto actual brinda herramientas suficientes para reírse de verdad, lo cual implica “tomar el dolor propio y jugar con él”.