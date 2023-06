Se podrá seguir compartiendo la tarjeta SUBE con otros pasajeros

La red social Twitter se hizo eco en los últimos días de una noticia que aseguraba que la tarjeta SUBE, que se utiliza para viajar en micro y tren, ya no se podría compartir con otras personas y que hasta podría haber sanciones por prestársela a otro pasajero.

Miles de usuarios se hicieron eco de esa noticia falsa y comenzaron a criticar la supuesta medida al señalar que hay ocasiones en que puede ocurrir un olvido o pérdida y eso dejaría a la persona sin viajar. Además, se reforzaron los pedidos para que haya más centros de carga y máquinas de autocarga.

No obstante, desde el Ministerio de Transporte negaron eso y explicaron la confusión sobre el tema. Por eso, manifestaron que hay “situaciones de emergencia” que permiten compartir la Tarjeta SUBE.

“La tarjeta SUBE no podrá ser retenida por personal de las empresas de transporte. Ante una situación de emergencia podés pagar el viaje de otra persona que no tenga saldo en su tarjeta y no se aplicará sanción o multa”, señalaron en un comunicado oficial.

En otro orden, el plástico de la tarjeta SUBE tiene un valor de 570 pesos. La misma puede conseguirse en los puntos de venta habilitados, ubicados en agencias de lotería, estaciones de tren o subte y locales comerciales.

Asimismo, por el aumento del precio del boleto de trenes y colectivos, también se amplió el margen del saldo negativo y el nuevo límite de saldo negativo en la tarjeta SUBE dentro del AMBA será de $223,04, es decir, el equivalente a cuatro boletos mínimos. También se amplió el límite de saldo máximo que puede tener cada tarjeta SUBE, que actualmente es de 4800 pesos.