Se produjo un fuerte sismo en Jujuy y Salta

Un alarmante temblor se produjo en Jujuy y Salta, donde se produjo un sismo de 5.9 en escala de Richter, durante 7 segundos. El hecho se registró pasado el mediodía del domingo y generó algunos desprendimientos en la Quebrada de Humahuaca como algunos destrozos en Salta capital y alrededores.

Por el momento, se han confirmado algunas calles rotas en algunos lugares y también la rajadura de viviendas, pero no se han registrado heridos. Testigos del hecho señalaron que pese a su corta duración, el mismo fue incesante y bastante traumático. Autoridades trabajan para detectar si hubo algún daño en el lugar, por la magnitud del fenómeno.

Una mujer, que vivió el sismo la capital salteña, destacó en diálogo con Que pasa Salta: "Pensé que se me venía todo abajo. Hace muchísimo que no siento un temblor tan fuerte. No sabía si correr o meterme abajo de la cama. Ni siquiera pude moverme, daba un paso y empezaba a caerme en el piso"