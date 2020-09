“Si siguen cayendo profesionales vamos a tener que cerrar la clínica”

La región atraviesa momentos críticos con respecto a la pandemia del coronavirus, y la Clínica Mosconi de Berisso no está exenta de esta situación. “Las chicas lloraban en el pasillo cuando les decíamos que si siguen cayendo profesionales va­mos a tener que cerrar la clínica, no queda alternativa”, contó a diario Hoy Salvador Espósito, responsable del establecimiento.

“Estamos sobrepasados, desbordados: en terapia intensiva las camas están al tope”, describió el presidente de la Cooperativa Clínica Mosconi, donde las 16 camas de internación están ocupadas: 10 con pacientes confirmados de coronavirus y el resto con casos sospechosos. Asimismo, Espósito aseguró que “estamos muy preocupados” por la situación del personal médico, que registra ocho enfermeras con diagnóstico positivo de Covid-19 y otras seis que esperan los resultados del hisopado. Además, tres médicos de terapia intensiva también dieron positivo y fueron hisopados dos médicos de guardia.

El caso más grave es el del doctor Fortunato García Vásquez, jefe del servicio de terapia intensiva, quien se encuentra internado justamente en ese sector en el Sanatorio Argentino de La Plata, con un respirador. “Nos duele a todos”, expresó Espósito, y agregó: “Está muy delicado; es un profesional que está en terapia intensiva. Todos los días a las 21 hacemos una cadena de oración”.

No obstante la situación, el presidente de la cooperativa aclaró que “tenemos garantizada la atención médica y de enfermería de los pacientes que están internados. Estamos evaluando si frenamos la atención de la guardia por la noche porque nos falta gente”.

En tanto, llamó a la comunidad a cumplir con las medidas sanitarias: “Es dolorosísimo lo que está pasando. Ojalá que la gente pueda tomar conciencia. Esto existe y va a seguir, porque la única vacuna es el distanciamiento, el barbijo y lavarse las manos con jabón. No hay otra cosa”.

En este sentido, se refirió a las imágenes de personas quemando barbijos en el Obelisco que se volvieron virales los últimos días: “Si supieran lo que estamos pasando nosotros acá adentro, entre el miedo y las lágrimas. Me sorprendí mucho cuando vi las imágenes. La mitad de la Argentina estaría muerta si no hubiéramos usado barbijo. Es una tristeza. Ya no sabemos cómo comunicarle a la gente”.

Una milésima de segundo

La Clínica Mosconi atravesó 145 días de pandemia sin un solo caso positivo en su personal médico. Invirtió más de un millón de pesos en elementos de protección y en la compra de tres cabinas sanitizantes; además, promovieron más de 100 horas de capacitación con profesionales en higiene hospitalaria.

“Y sin embargo falló algo: el relajamiento. Es una milésima de segundo en la que uno se contagia”, lamentó Salvador Espósito.

“Hemos tomado todas las medidas de precaución y nos duele en el alma que nos esté pasando esto”, concluyó.