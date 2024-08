Siguen apareciendo peces muertos en las costas de la región

A finales del mes pasado fue noticia la aparición de una enorme cantidad de peces muertos en las costas de la región. En ese entonces, los expertos explicaron a grandes rasgos que se debía a una bajada del Río de La Plata. A pesar de que se creía que había sido una cuestión particular y propia de la naturaleza, esta situación siguió reproduciéndose una y otra vez durante las últimas jornadas, llegando al día de hoy donde siguen apareciendo decenas de animales sin vida en las playas. De esta manera, este drama continúa preocupando a los vecinos de la zona que sufren día a día por el mal olor que se genera.

Lorena, vecina de La Pérgola, en Ensenada, le declaró a este multimedio: “Estamos a dos cuadras del río. Hacía unos días que no veníamos porque ya el sólo hecho de salir a hacer un mandado a un supermercado significaba no poder respirar del olor nauseabundo. Es algo inhumano, entonces directamente al río no se viene”. Asimismo, explicó: “La realidad es que no hubo tanta bajada, ahora hay un poco más de playa y por eso bajé. Así, me encontré con todo esto. No pudimos hablar con nadie, sabíamos del olor nomás. Como dijeron que era por una bajante, por algo de la naturaleza, pensamos que iba a solucionarse. Ya llevamos como diez días más o menos, y la bajante importante recién es ahora. Son peces que murieron hoy ponele, no son peces que están hace días. Esto se viene repitiendo desde hace más de una semana”.

Entre las especies que se encontraron sin vida aparecen bagres, surubíes, bogas, y pejerreyes. Por lo pronto, la principal hipótesis que se sigue manejando del porqué de este drama que trajo la bajada del río es por migraciones extraordinarias de colonias de peces y no tanto por cuestiones puntuales de contaminación. “Me llama la atención que nadie venga a hacer una limpieza si baja el río. Sabemos que las crecidas son algo natural como las bajadas, pero llama la atención. Estamos todos los vecinos expuestos. La situación es realmente grave”, concluyó Lorena al respecto de esta situación que mantiene en vilo a todos los vecinos.