Sin corazón: una madre se enteró que su bebé tenía hidrocefalia y lo abandonó

Un hecho triste ocurrió en las últimas horas, donde una mujer abandonó a su bebé recién nacido en un hospital, tras enterarse que nació con hidrocefalia. Según aseguraron, la misma escapó y dejó al chiquito, luego de salir de un estado de gravedad. Destacan que está desamparado.

El niño está a punto de ser dado de alta en el Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quinta, de la provincia de Jujuy. Según aseguró una de las médicas que está ayudando al niño, el mismo no tiene a nadie que se haga cargo: "El bebé ya está en condiciones de ser dado de alta pero no tiene a dónde irse, no tiene padre ni tampoco parientes. Su mamá lo abandonó en el hospital", destacó Sandra García al medio Todo Jujuy.

Además remarcó que el bebé está recibiendo asistencia de profesionales en su tratamiento y afirmó que piden donaciones en el hospital para el niño. Desde leche, ropa, juguetes y otros elementos necesarios para su bienestar. "Yo quiero ayudarlo más y voy a ver si me puedo postular para ser mamá nodriza", cerró.

¿Qué es la hidrocefalia?

Es la acumulación de líquido en las cavidades del cerebro, que generan un aumento en la presión del mismo y puede causar daño cerebral. En general se produce en recién nacidos o también en ancianos. En los niños, el tamaño de su cabeza aumenta, provocándole problemas de vista, coordinación y cognitivos. Se puede tratar colocando un ventrículo en un conducto, para que drene el exceso de líquido en el cerebro.