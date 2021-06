“Es un castigo de Julio Garro porque sabe que no lo votamos”

Con la llegada del mes de junio, los vecinos de Echeverry concluyeron resignados que ha pasado otro medio año sin respuestas del pedido que se elevó en 2018 ante Vialidad para la implementación de un semáforo en una esquina de La Plata en donde se repiten sistemáticamente los accidentes de tránsito.



Se trata del cruce de 44 y 217, en donde los propios vecinos

bautizaron la zona como “la esquina de la muerte”, por la gran cantidad de personas que perdieron la vida intentando cruzar por este lugar la avenida 44 y fueron embestidos por vehículos o camiones que circulan por el barrio San Antonio dentro de la localidad de Echeverry.



El martes a la noche, en efecto, un motociclista de veinte años fue arroyado por un vehículo cuando se dirigía desde 43 a 44 por la 217, y al momento de intentar cruzar la Avenida recibió un fuerte impacto que lo dejó inconsciente y con graves heridas. “No nos queda otra: vamos a volver a cortar la calle para que nos puedan dar una respuesta”, comentó Osvaldo Fernández, referente vecinal de la zona, quien en noviembre del año pasado encabezó las protestas en 217 y 44.



Por la Avenida 44, desde 229 que está el ingreso a Ángel Echeverry, hasta 208 no hay semáforos. Son dos kilómetros en los que los autos, camiones y colectivos que ingresan a La Plata por el oeste de la ciudad, toman impulso y velocidad.



“Encima de todo ni siquiera la luminaria funciona acá. Si hubiese estado iluminado, el auto a lo mejor veía que se estaba cruzando la moto y evitaba chocarla”, explicó Fernández, quien en contacto con diario Hoy atribuyó responsabilidades políticas, ya que en el barrio no se acompañó con el voto al intendente Julio Garro. “Acá no lo votamos a Garro. A lo mejor lo hace por venganza. No nos da bolilla a los reclamos por venganza. Al delegado municipal de Echeverry ni lo conocemos acá”, comentó el hombre que vive en la zona de 43 y 217.