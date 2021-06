El joven que recibió un tiro en Romero negó haberse fugado del hospital

Facundo, el joven de 25 años baleado durante la madrugada del viernes en Melchor Romero, negó haberse escapado del centro médico en el que fue internado tras el ataque y le contó a este multimedio los detalles de su caso.

“Me estaba muriendo porque me hirieron de bala y los médicos me mandaron a un practicante, que era incompetente para curarme. No sabía cómo ponerme una vía, me pinchó todos los brazos y tengo sarpullidos por todos lados. Hablé con el cirujano para que me diera el alta y fui a buscar a mi hermano. Él le preguntó si le podía dar un papel pero el cirujano le dijo que no hacía falta”, expresó.

Agregó que una vez que llegaron a la planta baja del hospital Alejandro Korn “estaba la autoridad y me pidió el papel pero le respondí que no me habían dado nada y me dejó salir. No me fugué”.

Para culminar, señaló: “Ahora me está ayudando mi tía, que es enfermera. Ella me cura, me limpia y está conmigo continuamente para que yo esté bien. El lunes fui al hospital y me atendió la doctora que me operó y hoy (por ayer) tenía que volver pero no pude porque se rompió el auto a mitad de camino”.

El hombre fue atacado en 524 entre 158 y 159 y recibió un disparo “en el glúteo derecho, con orificio de entrada pero no de salida que le generó una herida en el recto, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente”, aseveró un vocero. Por el grave episodio, hasta el momento ninguna persona fue detenida.