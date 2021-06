Le dieron un tiro, lo operaron por una herida en el recto y se escapó del hospital

En una situación insólita, el joven de 25 años baleado durante la madrugada del viernes en un sector de Melchor Romero se escapó del centro médico en el que estaba internado y hasta el cierre de esta edición nada de sabía de él, informaron ayer fuentes oficiales.



El hombre estaba alojado en una cama del hospital Alejandro Korn de Melchor Romero y, en un descuido, burló la seguridad y huyó con rumbo desconocido. Un vocero le contó a Trama Urbana que, por suerte, la lesión padecida no revestía de gravedad, por lo que su vida no corre peligro alguno. “Tenía una herida producto de un tiro en el glúteo derecho, con orificio de entrada pero no de salida”, aseveró un portavoz, a la vez que aclaró: “El balazo le generó una herida en el recto, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. En la operación se le practicó una colostomía”.



Un jefe policial detalló que, a diferencia de lo creído, no se trató de un intento de robo que terminó de la peor manera sino de “una pelea”, que se originó alrededor de las 4 en 524 entre 158 y 159.

Corte en la frente



La víctima estaba junto a un amigo, de 28 años, con la intención de ir a un kiosco emplazado 157 entre 523 y 524, donde los aguardaban sus parejas. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de entre tres y cinco personas, que los comenzaron a increpar y amenazar “por cuestiones de vieja data”. En ese sentido, al menos uno de los intrusos extrajo un arma de fuego y disparó, lastimando a uno de los damnificados. El otro, en tanto, terminó con una herida cortante en la frente.



Consumada la agresión, los implicados se perdieron de vista “sin robar nada” y todavía permanecen prófugos, mientras que los perjudicados fueron trasladados de manera particular hasta el mencionado nosocomio.



Por orden de la fiscalía penal actuante, que caratuló la causa como “lesiones y abuso de arma”, se le dio intervención tanto a la comisaría Decimocuarta, con jurisdicción en la zona, como al Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata. Ambas fuerzas trabajan en conjunto y buscan cámaras de seguridad de la zona, así como también potenciales testigos del sangriento incidente.