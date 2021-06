“La banda del encendedor”, imparable en Los Hornos

Los Hornos está jaqueada por un grupo delincuentes que ya asaltó al menos dos comercios de la misma cuadra, en menos de una semana. En el último de los hechos ingresaron a una heladería, causaron serios destrozos en todo el local y se llevaron dinero en efectivo y todo lo que encontraron a su paso.



Los robos se registraron sobre la avenida 66 entre 150 y 151 y para poder entrar al negocio rompieron una pequeña ventana que está ubicada en el fondo. Una vez que ganaron el interior comenzaron a revolver todos los muebles buscando elementos de valor.



Pero, además, el accionar de los ladrones estuvo cargado de maldad, debido a que despedazaron el baño por completo. Al llevarlo a cabo durante la madrugada y debido a la poca circulación en los alrededores, se tomaron el tiempo necesario y hasta se dieron el gusto de tomar helado.



Los sujetos también se llevaron leche y se alzaron con un costoso grupo electrógeno de color naranja y una garrafa, sumado al dinero que estaba dentro de la caja registradora, cuya suma no fue todavía estimada, cargadores de celulares y demás elementos de valor.



Al momento de huir, como no pasaban por la pequeña hendija por la que habían entrado anteriormente, quisieron abrir la puerta del salón. Cuando no lo lograron, la rompieron. Luego abrieron la persiana apenas unos centímetros, astillaron el vidrio de adelante y sacaron ambos objetos por ahí para luego darse a la fuga.



Los dueños de un local lindante en el que venden alimentos para perros alcanzaron a ver a los malvivientes cerca de las 6 de la mañana, justo cuando escapaba. Si bien solo pudieron divisar a uno de los ladrones, al que describieron como un joven de estatura baja y delgado, se presume que estuvo acompañado por otros cómplices.

Una banda con prontuario



Apenas una semana antes, los mismos hampones habían perpetrado un hecho similar en un negocio de ropa lindero, al cual también habían ingresado forzando una ventana trasera, llevándose distintas prendas, dinero en efectivo que encontraron adentro, cargadores y otros objetos de valor.



La dueña de la heladería, al enterarse del robo en el negocio vecino, había decidido poner más protección. Cuando estaban por colocar los barrotes en la ventana trasera, se encontraron con la triste noticia de que se habían sumado a la larga lista de comerciantes que sufrieron un escruche.



Lo curioso es que, en ambos hechos, los malhechores dejaron a sus víctimas un encendedor arriba del escritorio a modo de sello para adjudicarse los robos. Por tal motivo, se cree que se trata de la misma banda de ladrones que actuaron en los dos episodios delictivos.



La mujer le comentó a diario Hoy que no hizo la denuncia a la Policía porque consideró que era “ir a perder el tiempo”. Abrieron hace dos años, se vieron perjudicados por la pandemia y ahora sufrieron el flagelo de la delincuencia que los obligó a gastar dinero para reforzar la seguridad.