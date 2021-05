Vecinos de City Bell envían un petitorio para frenar la inseguridad

Arrancaron con marchas todos los jueves por calle Cantilo, por excelencia la más céntrica de City Bell, hasta la plaza Belgrano.

Luego, debido a la problemática del coronavirus y las restricciones impuestas por el Gobierno nacional, debieron buscar una alternativa para seguir manifestándose. Así comenzaron a hacerlo en caravanas de autos, que arrancaban en plaza San Martín y culminaban en la primera de las mencionadas, donde daban vueltas y vueltas haciendo sonar las bocinas. Lo hicieron durante 18 semanas, hasta que los nuevos casos de Covid-19, que alcanzaron cifras récords, los obligaron a quedarse en sus casas ante nuevos decretos presidenciales. Sin embargo, los vecinos de la tradicional localidad del norte platense insisten en hacerse escuchar por las autoridades, para que se detenga o al menos se atenúe la creciente y bestial inseguridad que hay en la zona.



En esta oportunidad fueron un paso más allá y realizaron un petitorio con el fin de juntar firmas y exigir mayor seguridad; se sienten víctimas de “una zona totalmente liberada”. Allí, según denuncian: “Los comisarios de turno, que cambian de manera constante y ni siquiera se mantienen tres meses, trabajan para la delincuencia”.



“Les pedimos que reflexionen y que hagan un repaso de las verdaderas razones que los llevaron a querer ser servidores públicos”, redactaron los frentistas en el petitorio dirigido al ministro de Seguridad bonaerense. Agregaron: “Como aporte, y desde nuestra humilde reflexión, sabemos por qué acercamos este pedido y qué cosas no queremos, y les acercamos esta lista”.

En ella enumeraron una serie de exigencias, en las que se destacan: “Acá no nos van a dejar sin patrullaje, no nos van a mandar móviles destruidos ni nos van a conformar con la incorporación de personal policial con cursos de apenas ocho meses”.

Ilícitos de todo tipo



Tal como Hoy viene informando prácticamente de manera diaria, en City Bell son recurrentes las violentas entraderas y los robos en la vía pública, mientras que en los últimos meses se puso en auge la modalidad del escruche. Así, los comerciantes sufrieron ilícitos en sus negocios y siempre con el mismo resultado: la impunidad de los atracadores.