Se conocieron macabros detalles de la violación en manada de Los Hornos

Se conocieron detalles estremecedores de la violación en manada que sufrió una mujer de 65 años, que estuvo cautiva durante al menos cuatro días en una vivienda de la localidad platense de Los Hornos. En su declaración, la víctima relató la crudeza y los tormentos que tuvo que atravesar mientras estuvo privada de la libertad.



Según se desprende de lo que ella expuso, luego de ser secuestrada, primeramente, la llevaron hasta la casa donde vive con su hijo y posteriormente la trasladaron hasta un hotel. Después, la derivaron hasta la vivienda de una mujer, donde se llevaron a cabo los abusos en los que habría participado un total de once personas.



El abogado de la denunciante, Martín de Vargas, explicó que debido al retrasado madurativo que ella padece se comunica como una niña de diez años y, por lo tanto, expresó a su modo las vejaciones de todo tipo a las que fue sometida. En este sentido, la damnificada detalló que los hechos sucedieron en un lugar que ella describió como “una pieza, en una cama”

Por otro lado, se supo que quien la secuestró y luego la entregó a los abusadores, sería un hombre de 60 años con quien la damnificada mantenía una relación sentimental y, de esta forma, es uno de los dos acusados que fueron identificados por la mujer.

Se trata de un sujeto que trabajaba con su hijo realizando tareas de jardinería y, presuntamente, habría estado en la cárcel.



De acuerdo a la declaración de la víctima, uno de los cuatro días en los que estuvo cautiva, la obligaron a ingerir vino con dos pastillas y a fumar marihuana. De esta manera, la mantenían drogada y así se aprovechaban de su debilidad para mantener relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.



En otro pasaje del relato, la señora afirmó que el sujeto la forzó a tener relaciones con otros 11 individuos a quienes ella no conoce. Asimismo, señaló que en todo momento la amenazaban con un arma y explicó que “estos hombres me penetraban por delante y por detrás, yo no quería, todos me hicieron eso”, dejando en claro que ella no quería participar.



Durante el tiempo que la mujer estuvo secuestrada, su hijo la buscó pegando carteles, hasta que finalmente apareció y le contó a una vecina todo lo que había pasado, indicando que el sujeto que realiza los trabajos de jardinería, “le dio de tomar alcohol con pastillas y marihuana, y que él termina abusándola junto con dos o tres personas más”, detalló el letrado.



Por el momento la denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la DDI del gabinete de Delitos Sexuales, y la víctima será sometida a pericia médica el próximo 2 de junio.