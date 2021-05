Destacan que no hubo fiesta clandestina en la Unidad 9 de La Plata

Tras la filtración de un polemico video donde se veía un evento clandestino en la Unidad 9 de La Plata, autoridades del Servico Penitenciario Bonaerense le destacaron a diario Hoy, que el video no es actual y que ese evento ocurrió en 2019, cuando no había restricciones. Destacan que la denuncia es falsa.

Luego de que se inicie una investigación, se confirmó que el evento ocurrió hace dos años y que no es actual, como trascendió este viernes. "La denuncia es falsa y este video no es actual, pero se viralizó recién ahora. No hubo ninguna celebración religiosa dentro del penal", le aseguraron a este multimedio.