Ladrones se llevan un bulldog francés y la plata de un kiosco

Desalmados ladrones llevaron a cabo ayer a la mañana un cobarde robo en un sector de Los Hornos. Se apoderaron de un perro de raza, además del dinero de la caja registradora de un kiosco y bebidas, de acuerdo a lo aportado por las propias víctimas.



En diálogo con este multimedio, Cintia contó que dos conocidos suyos, llamados Leonel y Emanuel, comenzaron a tomar una cerveza en la puerta del local que tiene, emplazado en las calles 158 entre 64 y 65. Le pidieron permiso para sentarse afuera y ella aceptó, al no sospechar nada extraño. Todo transcurría con total normalidad hasta que en un momento dado la mujer se ausentó unos minutos para ir al baño, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Al regresar, se topó con el peor escenario: los jóvenes ya no estaban y se habían llevado con ellos no solo la plata que llevaba recaudada hasta el momento, sino también bebidas y a Tayson, un bulldog francés de tan solo dos meses de vida.



“Lo que más me importa es mi perro, porque está en tratamiento por problemas respiratorios”, explicó la damnificada ante Trama Urbana, a la vez que añadió que la mascota necesita tomar un medicamento para sobrevivir, y aseveró que también sufre de los pulmones.



Pedido de ayuda



Desesperada, agregó: “Le pedimos a todo el mundo que nos ayude a encontrarlo”, y narró que si alguien quiere venderlo “no les va a servir de nada”. Para todo aquel que pueda aportar alguna información que ayude a dar con el animal, podrá hacerlo comunicándose al siguiente teléfono: 221-4764916.



En cuanto a los implicados, pese a que fueron reconocidos por la perjudicada, nada se sabe de ellos y hasta el cierre de esta edición permanecían en la clandestinidad.



Agentes policiales, anoticiados del suceso, analizan lo sucedido para dar con los responsables. Para ello, revisan cámaras de seguridad de las inmediaciones, tanto públicas como privadas, así como también están atentos a las diferentes páginas de compra y venta que hay en varias redes sociales, con el fin de ver si los hampones comercializan allí al perro.