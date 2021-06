El agresor de la caniche Mía perdió a su novia y los trabajos

Mientras perdura la profunda conmoción por el ataque a Mía, la caniche toy de seis años que fue bestialmente pateada y revolcada por los aires en las últimas horas por un árbitro en un edificio de La Loma, la Justicia avanza sobre una imputación para el implicado. Este a su vez se quedó sin trabajo, novia ni casa, producto de su aberrante accionar.

En tanto, Ayelén (30), la dueña de la mascota y quien era pareja del responsable en momentos de su ataque, rompió el silencio y contó sus sensaciones ante la prensa.

“A él lo conocí el año pasado y la verdad es que me sorprendió esta situación porque nunca hubo violencia entre nosotros, nunca discutimos, nunca me levantó la voz. Me enteré de lo que pasó por la administración (de la edificación ubicada en 47 y diagonal 76), que me mostraron las imágenes estando yo en el trabajo. No podía ni cerrar el local, me quedé muy angustiada, me temblaba todo el cuerpo, fue muy doloroso. Se me cayó todo, no podía entender ni creer. Le mandé el video y le dije que directamente no apareciera más, fue todo muy rápido”, dijo.

Añadió que él, de nombre Arian, “pidió perdón por mensaje pero no le respondí y no hablamos más. Me llamó la familia, que estaba preocupada, y supongo que verán qué hacer, si arranca un tratamiento o algo. Es terrible la situación, muy angustiante para mí y para mi hija, me tiene sobrepasada”.

En cuanto a la mascota, que se recupera tras haber sido atendida en una veterinaria aunque ayer se hizo exámenes radiológicos para descartar cualquier lesión interna, dijo que “está bien, no tiene nada”, aunque ayer, que fue a pasear por primera vez desde el domingo, cuando fue agredida, “la vi con miedo, no quería caminar, se frenaba. Va a ser un proceso muy largo para mi sobrina, el tipo le arruinó la vida a la nena”, aseguró Macarena, hermana de Ayelén.

Por último, ella puntualizó: “El hombre me dijo que la perrita lo había querido morder, pero no hay nada que justifique un acto así”.

Sin dos empleos

Arian, oriundo de la localidad bonaerense de Tornquist pero radicado en La Plata, fue echado del local de indumentarias céntrico India Men, donde se desempeñaba como vendedor: “Hacemos saber que ante este grave hecho nos cabe el repudio total y absoluto, lo que nos obliga a desvincularlo de esta firma, peticionando a las autoridades pertinentes la prosecución de la causa penal del caso”, revelaron en un comunicado. En tanto, también fue apartado de la liga de fútbol amateur de Chascomús, donde era árbitro.

A todo esto, la UFI número 6 de Marcelo Romero lleva a cabo la investigación penal.