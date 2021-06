Escándalo en Santa Cruz: una docente afirmó que el Covid no existe

Un verdadero papelón realizó una abogada y docente de la materia Ética Ciudadana, en la provincia de Santa Cruz. Mientras estaba reunida virtualmente con los padres de sus alumnos, la misma les destacó que el coronavirus no existe porque así se lo dijo su hermano. El hecho generó repudio en la sociedad educativa.

Rosa Emperatriz Razuri trabaja en la escuela Industrial N°7, de la localidad de Las Heras. Mientras hablaba con los padres por Zoom, la misma fue escrachada luego de que niegue la pandemia del coronavirus. "La gente no se muere de ningún Covid porque no existe. Tengo a mi hermano que es científico y él me informa. La gente se muere por neumonía y no por coronavirus", afirmó.

Además criticó el rol de los madres en la educación de sus hijos, realizando un comentario verdaderamente machista: "Es una vergüenza que las madres no se formen, para saber educar a sus hijos", dijo. Algunas madres la cruzaron respetuosamente en la videollamada y le destacaron que el virus existe y que además perdieron familiares. Un verdadero papelón lo de la maestra y se estima que el establecimiento educativo tomará cartas en el asunto.