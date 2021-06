“Hay una definida decisión política de Garro de no controlar”

En el momento más delicado de la pandemia, el coronavirus ya se llevó la vida de más de dos mil platenses en menos de dos años, el número más trágico de vidas perdidas por una enfermedad en la historia de la ciudad. Frente a esta difícil situación, no fueron pocos los especialistas que salieron a advertir sobre la necesidad de tomar consciencia acerca de la importancia de los controles en la capital provincial.

Arnaldo Dubin, médico intensivista, que por su trayectoria de más de cuarenta años vinculado a las Terapias Intensivas se convirtió en una referencia en el sistema de salud provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibió a diario Hoy en su casa de La Plata, ubicada en las inmediaciones de Plaza Italia.

Desde allí, Dubin consideró que el invierno será duro en cuanto a los contagios y el avance de la pandemia, y se mostró optimista expresando que a finales de agosto, y tal vez en septiembre, se pueda empezar a observar un verdadero cambio positivo en referencia a los contagios y sus consecuencias.

Dubin basó su teoría en el avance del plan de vacunación, y en especial porque para esa fecha empezarán a terminar las jornadas con bajas temperaturas. Sin embargo, consideró oportuno remarcar la necesidad sobre la toma de consciencia en cuanto a la conducta que debe adoptarse durante el final del otoño y los primeros dos meses del invierno en la ciudad y en el país.

“Se vienen bajas temperaturas. No creo que el panorama pueda sufrir un cambio drástico en los próximos dos o tres meses. Lo que está pasando es muy doloroso y grave. Y no hay que engañarnos en cuanto a las políticas de restricción que se están aplicando en la ciudad”, comenzó diciendo el prestigioso médico.

“El lunes cuando se levantaron algunas restricciones hice una denuncia en Control Ciudadano. Recién hoy (por ayer a la mañana) recibí una respuesta con absoluto caradurismo, diciéndome que al momento de presentarse en el restaurante que estaba recibiendo comensales dentro del salón cerrado, ellos no habían podido verificar lo denunciando. Lo cual no hace más que desnudar una decidida decisión política del intendente Garro de no controlar”, sentenció Dubin.

Además, al ser consultado sobre si estaba decidido a evaluar una judicialización de la respuesta que obtuvo en relación al mal de-sempeño de funcionarios públicos por no prestar atención a lo que estaba pasando en un restaurante de La Plata en plena pandemia, Dubin comentó: “Estoy agobiado con mi trabajo de intensivista. Pero yo espero que esto tenga un costo político. Que cuando tengamos que votar tengamos muy en cuenta quiénes nos cuidaron, y quiénes tuvieron conductas irresponsables”, aseveró.

Dubin viene trabajando en las Terapias Intensivas y cotejó, junto a otros facultativos que también están observando el comportamiento del virus en la pandemia, que no se ejercieron firmes controles durante la semana pasada en las calles de la ciudad, en coincidencia con lo expresado por otros colegas, como la doctora María Cecilia Jeschek y el doctor Claudio Cardozo, director de la Región Sanitaria 11 que tiene a cargo los operativos de abordaje territorial para de­tectar nuevos contagios, aislar a las personas y evitar que siga circulando el virus.