Ramírez: “Hubo varios interesados por mí, pero elegí Estudiantes”

A días de comenzar la pretemporada en el Country Club de City Bell, Estudiantes de La Plata hizo oficial el arribo de su primer refuerzo, Ricardo Ezequiel Ramírez.

El extremo proveniente de San Telmo, quien firmó su vínculo contractual durante la jornada de ayer en el predio Albirrojo a préstamo con cargo hasta diciembre de 2022, dialogó con diario Hoy y contó sus expectativas tras la firma. Además, sin rodeos, confesó que varios se interesaron y se pusieron “pesados” después del interés concreto de Estudiantes.

Ricardo Ramírez, de 22 años, nacido en Miraflores, Chaco, pasó la revisión médica ayer, y tras sellar su llegada al Pincha, le expresó a este multimedio: “Hubo varios equipos que se interesaron en mi cuando sabían que Estudiantes estaba negociando con San Telmo. Talleres se puso pesado y quiso avanzar, pero yo elegí el Pincha. Además, mi representante me dijo que era un club más ordenado y familiar, que iba a ser un buen cambio para mi carrera”.

Luego, respecto a sus características como futbolista, contó: “Soy un jugador de un físico chico, mido 1,69, por lo que me destaco por mi velocidad y porque soy de encarar mucho. Me gusta llegar al área, convertir para el equipo y hacer goles. Espero poder hacerlo ahora y aportar mi granito de arena en Estudiantes”.

En cuanto a su arribo al club y su pasado en Defensa y Justicia, donde no pudo debutar, explicó: “La verdad que me costó llegar a Primera cuando estuve en Defensa y esto para mi es una revancha, una segunda oportunidad y espero aprovecharla al máximo”.

El mensaje de Andújar

Por último, tras confirmarse su llegada al Pincha, manifestó que le dieron la bienvenida y que le anticiparon las intenciones del equipo de cara a la próxima temporada.

“No pude hablar con Agustín Alayes ni Juan Sebastián Verón, pero me escribió Mariano Andújar dándome la bienvenida al club. Además, me dijo que tenía que exigir a mis compañeros al máximo para hacerlos mejores y para hacerme mejor a mí también. Me dijo que nos tenemos que entrenar, ponernos a punto y pelear por los primeros puestos. La idea del equipo es ser competitivos en donde juguemos y eso es lo que me transmitieron”, aseguró.

De esta manera, en su primera aparición mediática como jugador Albirrojo, Ramírez ya prepara la mudanza a la ciudad de La Plata y palpita lo que será el comienzo de la pretemporada la próxima semana, donde tendrá una charla con el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski.