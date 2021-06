Víctor Ayala: “Si me hubieran querido, tendríamos que haber arreglado en diciembre”

Víctor Ayala habló en radio Late y fue contundente con respecto a su futuro en Gimnasia, como así también dejó una opinión en relación a la partida de Diego Armando Maradona, tras el fuerte vínculo que se generó entre el paraguayo y el astro mundial cuando Pelusa fue DT del Lobo.

Sobre Diego dijo: “A Maradona lo mató la pandemia. Estaba encerrado, no podía ver a nadie, era una persona de riesgo, no podía venir al club”, y agregó: “Cuando fue la presentación de él y hasta antes del pandemia, Diego era otro. Se había operado de la rodilla, había bajado de peso, quería dar pases con nosotros. Pero después se tuvo que aislar por la pandemia, si no, todavía Diego estaría acá”.

Desde calle 4 afirman que es casi imposible la continuidad del mediocampista y sobre esto Ayala dejó un comentario picante: “Si en Gimnasia me hubieran querido, tendríamos que haber arreglado en diciembre. Yo tengo contrato hasta el 30 de junio, después veré, yo voy a ir a entrenar porque tengo que cumplir, tengo que presentarme hasta esa fecha”.

Por último, dijo: “Lo de seguir, o no, en Gimnasia no me lo tenés que preguntar a mí, sino a la dirigencia. La gente de Gimnasia ya sabe lo que yo quiero hacer. La cuestión es qué quieren con mi persona”.