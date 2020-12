Sin internet y sin cable en Tolosa

Nuevo reclamo en Tolosa, a raíz de que vecinos se encuentran sin internet y sin cable. A una semana de Navidad aseguran que no tienen conexión para que los alumnos puedan rendir los exámenes de manera virtual y realizaron una Asamblea en plena mañana en 531 y 116.

“Tenemos el reporte de la farmacéutica que dice que no puede pedir a las droguerías porque al no tener internet no puede hacer los pedidos que se hacen en el barrio”, explicó uno de los vecinos.

“Otros negocios también, al no tener el servicio de internet, no pueden realizar sus trabajos, no pueden cobrar y emitir facturas”, agregó otro de los referentes presentes.

“Vienen y hacen parches y no solucionan lo que necesitamos: que nos brinden un servicio, que nuestros hijos puedan rendir exámenes tanto finales como parciales, como cumplir con sus tareas con el trabajo remoto”, sostuvo.

“Son 300 los dispositivos que están sin servicio”, detallaron y respecto al trabajo: “Estoy atrasada, me perjudico personalmente yo y los vecinos también”, comentó otra de las vecinas.