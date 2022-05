Solidaridad: buscan regalarle un piano a un nene que practica con uno de papel

“Les presento a Joaquín, es mi sobrino, hace un año empezó clases de piano y, como verán, es algo que le apasiona” comienza el texto que escribió Marina Liendo para dar a conocer la historia. “Él práctica con ese piano fotocopiado todos los días en su casita. Como sabemos que es algo que le gusta, mi hermano invierte dinero en sus clases, pero hasta ahora no conseguimos comprarle un pianito para que pueda practicar en casa”, explicó.

En medio de la viralización del mensaje, la mujer pidió además que, si alguien les pudiera prestar uno, se comuniquen con ella a través de Facebook. No obstante, aclaró que Joaquín no se desanima y hasta le dijo a su familia que no le hace falta tener uno porque las notas las tenía en su mente. “Aun así, quería pedirles una ayudita, aunque sea para alquilar, ya que están muy caros estos instrumentos”, redactó la mujer.

El grupo de Facebook donde publicó se llama Regalo todo La Plata- La Plata Solidaria. También uno se puede contactar con ella directamente a través de su cuenta personal.