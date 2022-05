Todo preparado para un “anuncio histórico” sobre nuestra galaxia

Rodeados de una gran expectativa, los científicos del EHT (Event Horizon Telescope) preparan un “anuncio histórico” para el próximo jueves 12 de mayo. Si bien el contenido se mantiene en el más estricto de los secretos, todo parece indicar que se trata de la primera imagen de Sagitario A*, el enorme agujero negro ubicado en el centro de la Vía Láctea. Tres años atrás, los astrónomos del EHT ya sorprendieron al mundo con la primera imagen de un agujero negro. Solo que esta vez el anuncio, que se llevará a cabo en el Observatorio Europeo del Sur (ESO), en Chile, tendrá que ver con nuestra propia galaxia. Un hito que marcará un antes y un después en la historia de la Astronomía.

El EHT es el fruto de un esfuerzo internacional para cr ear un telescopio virtual del tamaño de la Tierra, algo que se ha conseguido combinando las capacidades de ocho grandes telescopios repartidos por toda la superficie del planeta. A lo largo de los últimos años, los científicos del proyecto han estado estudiando el corazón de la Vía Láctea, con la esperanza de poder obtener imágenes de Sagitario A*, el enorme agujero negro supermasivo que ocupa su centro y que tiene una masa equivalente a la de cuatro millones de soles. Y, a juzgar por las múltiples ruedas de prensa simultáneas que los astrónomos están organizando por todo el mundo para el día 12 de mayo, todo apunta a que lo han conseguido.

Los agujeros negros son invisibles, por lo que resultan extraordinariamente difíciles de visualizar. Lo que sí podemos ver, como ya sucedió en 2019, es el “horizonte de sucesos” del agujero negro. Es decir, la “frontera”que una vez cruzada no permite que nada, ni siquiera la luz, pueda volver a salir. En aquella ocasión se consiguió una espectacular imagen del contorno (el horizonte de sucesos) del gigantesco agujero negro que reside en el centro de la galaxia M87, a 55 millones de años luz de la Tierra, con una masa estimada de 6.500 millones de soles. Alrededor del agujero, hay un anillo anaranjado del material capturado por el monstruo espacial, que antes de caer gira frenéticamente a su alrededor, tan rápido que empieza a brillar intensamente.

Sin embargo, en aquella oportunidad no fue posible conseguir una imagen de Sagitario A*. La razón es que resulta mucho más sencillo observar el centro de una galaxia lejana que el de la nuestra propia. Además, Sagitario A* está rodeado por una densa nube de polvo y gas que dificulta cualquier observación. Si ahora el equipo del EHT logra sortear esa dificultad, en solo unos días podríamos ver también la imagen del agujero negro central de la Vía Láctea, con su brillante disco de acreción girando a su alrededor.

Las posibilidades de que ese, y no otro, sea el contenido del anuncio no son despreciables. En su comunicado de prensa, el Observatorio Europeo del Sur aseguró que será “algo innovador”, exactamente la misma expresión que utilizaron en 2019 antes de mostrar la imagen de M87. Para saberlo con seguridad, no queda más remedio que esperar hasta el jueves.