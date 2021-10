Taxistas de La Plata pintan cordones y veredas para mejorar la seguridad vial

Con la llegada de la primavera, una colorida iniciativa involucró a un grupo de taxistas de La Plata que se organizaron para pintar cordones de amarillo y marcar los ingresos a las casas y cocheras de edificios públicos y privados de La Plata.

Se trata del grupo que está nucleado en el Sindicato de Peones de Taxis de La Plata, cuyo titular, Juan Berón, encabezó varias pintadas esta semana, en el centro, en Barrio Norte y en otros puntos de la región.

Según explicaron, la intención es intensificar las normas de convivencia y educación vial.

“Todo comenzó durante la pandemia y casi por una cuestión de fuerza mayor. Como no había circulación, no había muchos viajes. Entonces todos los taxis se acumulaban en las paradas del centro. Los pocos viajes que había salían del centro y por varias horas las paradas estaban colmadas de taxis. Ahí nos dimos cuenta de que si no señalizábamos bien las paradas se desordenaba todo. Y además, entre tantas horas esperando que salga un viaje algo teníamos que hacer”, relató uno de los taxistas que pintó el ingreso a una cochera de Barrio Norte.

La reacción de la gente ante el trabajo solidario y sin cobrar un centavo de los trabajadores de taxis es inmediato: “Muchas gracias por lo que hacen”, afirmó la frentista de una casa de calle 37, mientras otra persona que salía de la farmacia de 10 y 37 se puso a consultar a las mismas personas cuánto le podían cobrar por pintar una vereda en una casa de La Loma.

“No es nada señora. Deje su teléfono y coordinamos”, le respondió uno de los taxistas ayer en Barrio Norte.

Juan Berón, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, comentó: “Me contactó una señora a mi Instagram personal, casi bromeando a ver si le podía ir a pintar la entrada de su casa en 37 entre 3 y 4. Le contesté preguntándole dónde quedaba su casa y al día siguiente, a las 9 de la mañana le estábamos pintando el cordón de la vereda y quedó encantada”.

Hasta el momento, este grupo de taxistas ya pintó varias paradas de taxis en el centro de La Plata y también señalizó los ingresos de edificios y casas en 55 entre 9 y 10, 12 entre 32 y 33, 122 y 67, 122 y 69, 25 entre 47 y 48, 38 y 6 y 37 entre 3 y 4.