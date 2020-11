Tras otra publicación de Hoy, destaparon las cloacas de los monoblocks

Vivir en los monoblocks del barrio de La Favela fue, durante muchos años, sinónimo de sortear problemas y obstáculos. No faltaron los prejuicios que en algún momento ponía la gente, muchas veces sustentados en algunos episodios de violencia que hubo en el lugar. Sin embargo, en el complejo de viviendas de 18 entre 529 y 530, el estado del sistema de drenaje de las cloacas terminó complicando seriamente a las personas, que hasta los últimos días de la semana pasada estuvieron atrapadas en el lugar.



Diario Hoy había mostrado la historia de una vecina de 75 años que tuvo que refugiarse en su departamento dentro del complejo de viviendas, ya que los desechos habían ganado los pasillos y los vecinos habían improvisado un camino con piedras para no mojarse y arrastrar el agua podrida con materia fecal adentro de sus casas.



Según expresó Naiara (foto), la semana pasada fueron a destapar dos veces las cloacas, logrando en el segundo intento desagotar todo el pasillo que conecta los departamentos de 529 hasta 530 por el interior del complejo.



“Los desechos los tenía que estar sacando con el barredor del frente de la puerta. A la noche no se podía dormir bien por el olor”, expresó esta mujer que vive con su familia justo en el medio de los pasillos de la planta baja de los monoblocks.

Otros, sin embargo, ya habían tomado la decisión de mudarse antes de que vengan a desagotar, y ya en la segunda visita de diario Hoy se pudo comprobar que había vecinos nuevos en algunos departamentos de la zona.



Si bien es cierto que desde que arrancó noviembre no se registraron fuertes lluvias en la región, todos en esta zona de la ciudad esperan que las condiciones del tiempo sigan acompañando para que no se agrave el problema de las cloacas o las pérdidas de agua.