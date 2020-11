Hola, hola, qué lindo volver a encontrarnos en nuestro espacio de cocina .



Esta semana celebramos los 138 años de nuestra querida ciudad de La Plata, pero además el 19 de noviembre desde hace ya cinco años de celebra en Argentina el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, una fecha que tiene como finalidad visibilizar a la mujer y seguir con nuestra lucha de acabar con la desigualdad de género. Desde hace años, el 54%de los emprendimientos estuvo liderado por mujeres.



Muchas veces, además de tener nuestro trabajo, debemos encargarnos de las tareas del hogar, los niños, y así empezaron a nacer muchos emprendimientos de cocina como el mío, hace ya 24 años, cuando comencé con mis primeros pedidos de tortas en casa, con un horno doméstico, una batidora de mano, dos hijos, el lavarropas y muchas ganas de emprender. Nada me impidió seguir estudiando, lo que ganaba lo usaba para seguir capacitándome, y así seguí mi camino con una gran pasión por emprender y enseñar.



Hoy te digo, no fue fácil y todavía la sigo re­mando, pero me siento feliz de ser libre en mi profesión y me da emoción que mis hijos, ya dos hombres, me digan que soy una gran emprendedora.

Si estás con ganas de emprender, esta es tu se­ñal, animate, hoy te dejo esta receta con la cual muchas iniciamos las ventas. Fáciles, económicos, no necesitás mucha inversión, podés ofrecerlos solos o decorados, y si no los usás para vender, hacelos para el mate y te vas a ahorrar muchísimo, y además, ¡caserito, sin aditivos!



Vamos a la receta de los muffins, o, si los decorás, cupcakes.

Ingredientes

125 g de manteca

bien blanda

150 g de azúcar

3 huevos

200 g de harina leudante

Ralladura de limón o vainilla

Pirotines del tamaño que más te guste.

Preparación

En un bol batir la manteca con el azúcar, agregar los huevos de a uno y seguir batiendo, incorporar la vainilla y ralladura, agregar la harina cernida, y mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. Colocar en pirotines y llevar a horno precalentado moderado, a 160 grados, unos 15 a 20 minutos. Pinchar con un palillo, y si sale limpio, ya está listo .



Para la crema de chocolate



Colocar en una cacerolita 100 gramos de crema de leche y llevar al fuego hasta que rompa el hervor, retirar y agregar 100 gramos de chocolate picado, dejar derretir y mezclar con batidor de alambre hasta que esté frío y podamos decorar con manga.

Tips



- No pasarse del tiempo de cocción porque, si no, quedan muy secos.



- Se pueden hacer de chocolate agregando a la preparación 50 gramos de cacao amargo. También los podrás saborear con nueces picadas, almendras, manzanas...



- Si tenés que hacer mucha cantidad, se pueden tener freezados durante seis meses, los sacás, decorás a gusto, ¡y listo! ¡Así el día del evento no trabajás tanto!