Hola! ¡Qué felicidad que llegue el sábado para encontrarnos en nuestro rinconcito de cocina!

Esta semana se habló mucho sobre la ley de etiquetas en los paquetes de los alimentos que consumimos, y la verdad me asusté porque deben agregar tres etiquetas más a las que ya tienen los productos industrializados. Qué fuerte eso, ¿no?

Te planteo un pequeño desafío. Leé de corrido la etiqueta de una barrita de cereal que te dan para una dieta saludable. ¡Ni sabés qué estás comiendo! Pero el marketing es tanto que creés que es algo saludable.

Imaginate que el avance de esta ley tiene que ver con un sello para prevenir problemas de salud de todo tipo.

Y esa barrita de cereal que consumimos como si fuera sana no tiene un exceso de azúcar pero tiene sucralosa, jarabe de maíz de alta fructuosa, alcoholes del azúcar, proteína de soja, insulina, jarabe de agave y cuántas cosas más.

(Te cuento que según la OMS los niños deberían comer como máximo 30 gr. de azúcar por día, y los adultos, 40 gr.).

Entiendo que todo no podemos cocinar pero es cuestión de organización y cambio de hábitos. Comer sano no es “hacer dieta”, es variar en nuestros consumos, comer un poquito de todo, comer de estación. Pensá que la comida es el motor de nuestro organismo, y no hace falta estar enfermo para cuidarse.

Te dejo entonces, para que no consumas galletitas procesadas, esta receta muy fácil. La diseñé para mi hijo Nicolás porque no quería darle galletitas de paquete ni budines comprados. Entonces para las viandas de su trabajo le preparaba este budín, que también enseño en mis clases porque es riquísimo y más sano que cualquier budín industrial. Te lo hacés vos. No hacés fila en el súper, y lo bautizás con el nombre de la persona a la que se lo quieras dedicar.

Ingredientes

Rinde 3 budines

de 250 gramos



•Harina 0000 400gr.

•Polvo de

hornear 20 gr.

•Sal, una pizca

•Avena

tradicional 80 gr.

•Manteca blanda

180 gr

•Azúcar negro 150 gr.

•3 huevos

•3 bananas cortadas en rodajas

•Ralladura y jugo de una naranja grande

•100 gr. de nueces no muy picadas

Preparación

Colocar la manteca en un bowl, agregar el azúcar negro, la pizca de sal, la ralladura de naranjas. Mezclar y agregar los huevos de a uno. Integrar. Agregar las bananas y las nueces.

Cernir la harina con polvo de hornear, mezclar con la avena.

Integrar a la preparación anterior y mezclar agregando el jugo de naranjas.

(Reservar la mitad del jugo para el glaseado) y colocar en los moldes elegidos.

Llevar a horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos.

Retirar, dejar enfriar, y cubrir con lluvia de azúcar impalpable o glaseado de naranja.

Si no tenés polvo de hornear podés usar harina leudante.

Podés usar azúcar común. Yo uso negra porque es la que menos refinamiento tiene. Podés usar también azúcar mascabo.

Para el glaseado, al jugo de naranja le agregás azúcar impalpable hasta que esté espeso. Cubrimos todo el budín y lo terminamos con ralladura de naranjas.

Este budín es superhúmedo, lo podés tener en freezer hasta 6 meses.