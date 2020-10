Cloacas que rebalsan, baja presión de agua y problemas con la luz en las afueras de La Plata

Por distintas situaciones y problemas con los servicios básicos, la localidad de Villa Elvira, que está ubicada al sur del casco urbano de La Plata, ha sido la de mayor cantidad de reportes de conflictos e inconvenientes con los vecinos en el último semestre.

A comienzos de la cuarentena se denunció una toma de tierras ilegales en un predio de 609 y 122, pero con la llegada del invierno se multiplicaron los problemas con la electricidad en zonas como las del barrio Frisón, en 616 y 5, en donde un transformador explotó y le rompió la ventana a un vecino.

También hubo peleas, homicidios y hasta un linchamiento en 91 entre 1 y 2, y en las últimas horas se volvieron a registrar quejas por falta de luz en 92 entre 2 y 3.

Después de las tormentas que se registraron a finales de la semana pasada, no fueron pocos los vecinos que incluso reclamaron por desbordes cloacales en la misma zona de la ciudad, cerca de 600 entre 121 y 122, y ya entrada esta semana se volvió a juntar agua en 6 entre 99 y 600.

En contacto con este diario, varios vecinos reportaron problemas con la electricidad, incluso estando en plena primavera, después de las lluvias y los vientos que afectaron el tendido eléctrico.

Desde la empresa que suministra la energía dijeron que algunas personas se terminan enganchando de los transformadores, generando que estos se terminen saturando y provocando cortes. No obstante, hasta el momento los frentistas de calle 92, algunos cuyos padres son personas de avanzada edad, no encuentran soluciones efectivas, ya que la luz va y viene y en muchos casos termina quemando ­electrodomésticos, como ocurrió en 612 entre 122 y 123.

La situación no es distinta en Altos de San Lorenzo, donde también se reportaron serios inconvenientes con el tendido eléctrico y el suministro de energía durante las últimas horas en calle 83 entre 22 y 23. En esta zona de La Plata funciona un co­medor que se quedó sin luz y con escasa presión de agua potable entre el miércoles y ayer, por lo que no ha podido funcionar con normalidad, a pesar de ser un servicio indispensable en el barrio en este momento de pandemia.

Como si esto fuera poco, ayer al mediodía, a metros de una iglesia evangélica ubicada en calle 6 entre 98 y 99 donde los vecinos del lugar hacían cola para llevarse una bolsa de alimentos, podía verse a una comerciante sacando el agua acumulada por los desbordes cloacales de la puerta de su casa. “Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie”, explicó.