Un año de gracia para renovar licencias de conducir

La Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial dispuso la prórroga de los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre inclusive del mismo año, por el término de 365 días corridos, contados a partir de la fecha de sus respectivos vencimientos.

Asimismo, mediante la Disposición 34/20 instó a los municipios pertenecientes al Área Metropolitana a suspender de manera preventiva y con carácter excepcional la atención presencial al público y el otorgamiento de Licencias de Conducir hasta el 25 de octubre. “Quedan exceptuadas de la presente medida aquellas oficinas que ya se encuentren operativas por disposiciones previas”, aclararon.

Así las cosas, para aquellas personas que tengan licencias vencidas en el período mencionado no será obligatoria la renovación. Según pudo saber este medio, a las líneas de WhatsApp habilitadas por la Provincia para atender consultas llegaron varias denuncias de personas cuyas licencias fueron retenidas en controles municipales debido a que habían expirado. Sin embargo, señalaron que esto no tiene razón de ser ya que la normativa no lo avala.