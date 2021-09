En el marco de las marchas planetarias contra el cambio climático, la reconocida primatóloga Jane Goodall lanzó Trees for Jane: una campaña global cuyo objetivo es la plantación de un billón de árboles para el año 2030. Goodall, exploradora de National Geographic de larga data, dejó en claro que plantar árboles es solo un aspecto de la campaña; hay algo aún más importante. “La clave es proteger el bosque existente porque esos grandes árboles ya han almacenado CO2”, dijo.

Trees for Jane es una de las cada vez más numerosas campañas de plantación de árboles en todo el mundo, destinadas a eliminar los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Entre otros, el esfuerzo de Goodall se suma a la Trillion Tree Campaign y 1t.org, respaldado por el Foro Económico Mundial y asociado con Trees for Jane. “Sé que un billón suena como un número loco”, dijo Jeff Horowitz, cofundador de Trees for Jane. “No estamos diciendo rotundamente que seremos capaces de tener éxito, pero queremos acercarnos lo más posible”.

La preservación de los bosques y la plantación de árboles se encuentran entre las soluciones climáticas naturales; juntas podrían proporcionar hasta un tercio de la mitigación de los gases de efecto invernadero necesaria para el 2030, con el fin de “evitar un calentamiento catastrófico”.