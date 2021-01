Un colectivero devolvió una billetera con tarjetas y 7.000 pesos a un pasajero de la línea Oeste

Abel Serrano trabaja desde hace varios años como chofer de la línea Oeste, la cual frecuentan muchos vecinos que viven en los barrios Hernández, San Carlos, Romero, Abasto, El Triunfo, entre otros. Tal es el caso de Diego de Jesús, quien el sábado fue a uno de los cajeros del centro de La Plata, realizó algunas compras y regresó en la unidad número 60 de la mencionada línea con unos 7.000 pesos en su bolsillo.

Al llegar a su casa, ubicada en la zona de 135 y 521, se dio cuenta de que le faltaba la billetera con los documentos personales, el dinero y horas de trámites realizados oportunamente para ordenar todo este material.

Desesperado, más allá de angustiarse por lo ocurrido, empezó a hacer memoria: repasó el recorrido, confirmó que no había sufrido ningún robo y mientras revisaba una y otra vez su propia ropa para ver si la encontraba, entendió prudente dar aviso a la empresa.

Allí se puso en contacto con un supervisor, quien a la vez se contactó con el chofer.

Los cruces de llamados, las informaciones cruzadas y el final feliz llegó a la tardecita del sábado, cuando el chofer Serrano confirmó que había encontrado la billetera en el colectivo, que la había guardado y que una vez que terminase el recorrido tenía intenciones de contactarse con el dueño.

Situación que no fue necesaria, ya que Diego había iniciado todo el proceso de ­investigación para recuperar felizmente su documentación.

“Bajé del colectivo y fui con mi pareja a hacer unas compras al supermercado del barrio. Ahí me di cuenta al momento de pagar de que no tenía la billetera en el bolsillo. Entré en un estado de conmoción porque tenía el dinero para pagar el alquiler y no sabía para dónde salir. Llamé a la empresa y me tranquilizaron”, comenzó diciendo Diego en contacto con este multimedio.

“Por suerte, después de otros llamados coordinamos para vernos con el colectivero en la zona de 143 y 32. Hasta allí llegué en una motito que me prestaron los vecinos, con todos los nervios y la angustia del caso” relató el vecino.

“Cuando llegué, Abel me dio la billetera. Le hubiese querido dar algo de dinero para recompensar el gesto, pero la verdad es que tengo la plata justa para pagar el alquiler y los impuestos. Lo miré a lo ojos y le dije simplemente: Gracias. Hay gente honesta. No lo pude ver bien porque su rostro estaba debajo del tapabocas. Pero le agradecí de corazón mirándolo a los ojos”, reveló Diego en la tarde de ayer al ser consultado por diario Hoy.

Si bien desde la empresa no lo confirmaron, se evalúa un reconocimiento al colectivero honesto, que devolvió la billetera con la documentación y el dinero y sigue recorriendo y levantando pasajeros en todos los puntos de la ciudad.