Un hombre filmó a un espiritu en su casa

Un nuevo hecho de actividad paranormal fue detectado en el mundo. Esta vez un hombre grabó con su celular como distintos elementos de su casa se movían solos. Los hechos son recurrentes, pero por temor a que le pase algo, decidió viralizar las imágenes en sus redes sociales. "El miedo que tengo es inmenso", destacó.

La grabación que difundió fue en diciembre de 2019, pero señala que el espiritu lo sigue molestando. En aquella ocasión, la televisión se prendió sola, el árbol de navidad fue desconectado misteriosamente y además se cayeron ollas, sin que nadie las tocara.

El hombre, de nacionalidad mexicana, les contó a los usuarios de Facebook que teme por su vida y que no ha podido captar nuevamente grabaciones, ya que misteriosamente no se las guarda el celular. La primera hipótesis que maneja, es que se trataría del espiritu de una mujer, que falleció en un accidente en la región de Guadalajara. "Necesito que alguien me ayude, estoy pensando en mudarme", señaló con miedo el individuo.