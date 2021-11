Un Jardín de City Bell no tiene clases por falta de agua potable

El Jardín de Infantes N°942, Dra. Cecilia Grierson, ubicado en Calle 469 entre 8 y 7 Bis del barrio Savoia de City Bell, tiene un problema a resolver: allí no se están desarrollando las clases con normalidad por la falta de agua potable.

El padre de un niño que concurre al establecimiento, y pidió que no salga su nombre para resguardar a su hijo, explicó: “Hace unas semanas tuvimos una reunión en la cual se nos puso al tanto que el agua no era potable. Entonces, se acordó realizar una rifa para poder comprar unos pequeños tanques de agua” señaló el familiar. Luego, prosiguió: “Pero el jueves pasado, se nos informó de la suspensión de clases porque el Consejo Escolar no había enviado los bidones con agua potable. Se repitió la situación el día lunes también, para terminar diciéndonos que hasta nuevo aviso, no hay clases”, finalizó.