Una argentina fue seleccionada por la BBC como una de las mujeres más influyentes del año

En las últimas horas, la BBC dio a conocer cuál es su lista de las mujeres más inspiradoras e influyentes de este año. Dentro de ese listado, que está integrado por 100 personas, aparece la argentina Sofía Heinonen, bióloga comprometida con la protección de la biodiversidad. La conservacionista es la directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Argentina, una organización que viene llevando a cabo desde hace varios años proyectos de reintroducción de especies en el territorio argentino, para que los ecosistemas vuelvan a ser 100% funcionales y saludables.

“Me tomó muy de sorpresa porque no sigo mucho a la prensa internacional y no tengo idea de este tipo de ránkings o selecciones que hacen. Nosotros estamos trabajando en el territorio con el equipo y no tenemos mucho vínculo con estos medios, y que ellos lo hayan detectado me sorprende para bien porque significa que algo bueno hemos hecho y que tiene impacto a nivel global”, le explicó a diario Hoy Sofía Heinonen. A la hora de introducirla dentro de esta selecta lista, la BBC destacó sobre su labor: “Lideró los primeros intentos para revertir la crisis de extinción en

Sudamérica, con la reintroducción de especies en el Esteros del Iberá, el principal ecosistema de humedales en Argentina y uno de los mayores del mundo. Ha invertido más de 30 años contribuyendo a la creación de áreas protegidas”. Al mismo tiempo, resaltó: “Bajo su liderazgo, el proyecto Rewilding Argentina está activo en cuatro principales ecosistemas, incluyendo la estepa patagónica, según un modelo que busca transformar la tierra privada en parques nacionales protegidos, la reintroducción de especies autóctonas para recuperar los ecosistemas y desarrollar un ecoturismo sostenible”.

Al ser consultada sobre la responsabilidad que conlleva este tipo de reconocimientos, la especialista marcó: “Desde el momento en que alguien te pone en ese lugar hay cierta presión para continuar con la tarea y ser consciente de la expectativa que genera a nivel global. El mundo necesita tener esperanza ante tanta calamidad que permanentemente hay; tener algún ejemplo de que puede recuperarse la naturaleza pienso que les sirve y por eso nos han elegido también. Eligieron qué destacar y que tenían que ser mujeres, y esas decisiones vienen de afuera. Me imagino que pasaron varias instancias y eligieron algo propositivo”.

Uno de los máximos proyectos de la Fundación, del que Sofía forma parte, es la reintroducción de los yaguaretés. Cobró una relevancia enorme tanto en el plano local como internacional, dado que se trata del depredador tope de la región y que estaba en peligro crítico de extinción. “A nosotros nos llevó 20 años reintroducir yaguaretés, que la sociedad esté contenta con ello y que se perciba como la recuperación de un valor. Se pudo generar turismo y bienestar en comunidades. No es un trabajo del 2022, son años. Durante este año se comunicó mucho porque los yaguaretés reintroducidos en el 2021 resultaron de un proceso exitoso, donde se adaptaron ecológicamente, se reprodujeron y están ajenos a cualquier manejo nuestro. Es un trabajo de mucha gente y es un cambio cultural, evidentemente notorio y valorado en el mundo”.

Por último, la bióloga señaló que para el próximo año intentarán centrar más el trabajo en el Mar Argentino. “El objetivo del año que viene es continuar y seguir con este modelo. Está el desafío de las sequías y el cambio climático. Nosotros desde febrero nos preparamos mucho para que no nos agarre de sorpresa y llevó mucha articulación. El desafío más grande para nosotros en el 2023 es trabajar para restaurar el Mar Argentino. Nos involucramos mucho en tierra, ahora estamos empezando a trabajar en Chubut y nos angustia mucho la destrucción de los sistemas que hay ahí. Nos gustaría meternos más en este espacio”, concluyó.