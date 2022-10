Una pérdida de agua complica la realidad de varios vecinos en Los Hornos

Frentistas de 143 entre 69 y 70 están reclamando por un pozo, que está tirando agua constantemente desde hace tres días. Por lo que pudo saber este medio, realizaron insistentes reclamos a la empresa ABSA, pero no obtuvieron ninguna solución al respecto.

“Hay una pérdida de agua del caño principal y no tenemos buen flujo de agua, ya hicimos los reclamos correspondientes y hasta ahora no nos resuelven nada. Salí el jueves y estaba esa así. No sé si es porque trabajaban al lado en el vecino, lo rompieron o que fue lo que pasó. Nadie sabe nada, me da una mucho enojo por qué faltando agua en el mundo nadie se preocupe de hacer algo y hacerse cargo por sus acciones”, así explicaba Karina una de las damnificadas.

Esperan que lo antes posible puedan reparar esta rotura antes de que siga perdiendo más agua, siendo que en varias partes de la ciudad está escaseando por falta de mantenimiento de la empresa que maneja el servicio.