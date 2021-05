Vecina que le ganó juicio a ABSA asegura que no le da el servicio por venganza

Una vecina frentista de calle 67 entre 151 y 152, en Los Hornos, habló con la Red 92 y diario Hoy sobre la situación que vive con Aguas Bonaerenses, empresa a la que le ganó un juicio y ahora asegura que no le dan el servicio por venganza.

“La jueza volvió a fallar a mi favor, diciendo que seguía con la multa y que me tenían que proveer y arreglarme el tema del agua, y no me traen bidones de agua”, remarcó Viviana Norma Ortiz. La empresa incumplió por todo el mes de mayo.

Por otra parte, también otra vecina comentó la falta de conectividad en Los Hornos: “Trabajo en dos jardines, como sabemos en tiempos de pandemia, la única conexión que tenemos con nuestros alumnos es vía virtual y esto nos está pasando concurrentemente”, explicó María.

“No tenemos ni una semana continuada internet, la única empresa que llega a la zona es Movistar, osea que estamos atados de pie y manos. Siempre nos dicen que se roban los cables, pero no depende de nosotros. El mes pasado, estuvimos un mes y medio sin internet”, amplió.