ABSA dejó sin agua a una familia

Una familia de Villa Elvira, que venía reclamando una solución por la falta de agua en su casa de calle 8 entre 72 y 73, terminó de agravar el problema por seguir los consejos que habría recibido por parte de una cuadrilla de ABSA, quien tras inspeccionar la zona recomendaron cambiar una llave en el interior de la casa.



Como se trataba de una obra en el interior de la propiedad, los dueños ordenaron realizar el trabajo, pero al momento de romper se dieron cuenta que los caños no eran los causantes de la falta de agua.



“Mandamos a romper porque según ellos era de la casa el problema y se rompieron las llaves de paso. No tenemos agua y en ABSA no nos dan ninguna respuesta”, expresó uno de los habitantes del domicilio, ubicado sobre calle 8.



“Acá hay criaturas. Estamos desesperados. Hace más de un mes que no tenemos agua y ya no sabemos qué hacer”, expresaron indignados desde esta propiedad de la zona de Villa Elvira.