Preocupación por faltante de oxígeno para enfrentar al coronavirus en la región

El oxígeno medicinal envasado en tubos se está convirtiendo en un bien escaso, con faltantes absolutos en algunas clínicas y hospitales, alertaron diversas fuentes del conurbano y La Plata.

Aunque muchos centros de salud utilizan oxígeno centralizado, por medio de un depósito externo que se distribuye a través de tuberías por todo el establecimiento, o en otros casos en forma de tubo para casos de emergencia.

Con este faltante, no habría forma en un futuro, no muy lejano, de asistir la función respiratoria de los enfermos de Covid-19 internados en estado crítico ubicados en nosocomios o en sus casas con cuidados diarios.

En las últimas semanas ha crecido la preocupación en el sector de la salud respecto a este problema en caso de que la situación epidemiológica no muestre una mejoría. Por eso mismo, afirman que actualmente por más que se tenga dinero, no hay accesos al bien básico porque sencillamente no hay en una gran cantidad.

En las últimas dos semanas, el consumo y el requerimiento se ve aparejado al consumo de octubre pasado, cuando ocurrió el pico de la primera ola.

Desde el inicio de la segunda ola, comenzaron a establecerse restricciones en el suministro del oxígeno utilizado en complejos productivos del sector industrial. Asimismo, justifican fuentes del mercado que se resguarda el abastecimiento para uso medicinal.