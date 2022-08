Vecinos atrapados en Los Hornos por desborde cloacal: “Tenemos que salir en un bote de casa”

Un inesperado desborde cloacal provocó que varios jubilados de Los Hornos se quedaran atrapados durante varias horas sobre la calle 144 entre 52 y 53 de la zona oeste de nuestra ciudad. El hecho ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cuando varias personas empezaron a notar que el excremento proveniente del sistema de cloacas comenzó a subir a las veredas y los cordones de la calle, llegando incluso a ocupar gran parte de la vereda.

“Tengo una vecina de 99 años que solamente en bote podría salir de su casa. Tenemos que salir en bote de nuestros hogares”, recalcó “Chiqui”, una de las personas que viven sobre la calle 144, cerca de la avenida 143.

Se presume que esta situación podría haberse originado en el interior del sistema cloacal la semana pasada, cuando llovió durante cuatro días de forma consecutiva.

“Llamamos varias veces a ABSA pero no vinieron a destapar las cloacas y los desechos están entrando a las casas. No podemos salir a la calle a hacer mandados no tampoco por si tenemos que ir al médico de urgencia”, relató desesperada una de las frentistas que quedó atrapada sobre la calle 144.

Esta no es la primera vez que en esta zona de la ciudad sale a la luz la falta de inversión por parte de la secretaría de obras que encabeza el funcionario Luis Barbier de la comuna platense, ya que también sobre la 143 se generó una enorme pérdida de agua que complicó la circulación de los vecinos que suelen concurrir a una carnicería del barrio para hacer mandados.

El año pasado, además, otras personas solidarias con los animales habían denunciado el abandono de dos perros en un terreno de una casa que está sin ocupar sobre la calle 53 entre 143 y 144 de la misma localidad.

“Ahora el desborde viene desde la esquina, porque empezamos a notar que salían los desechos a la superficie y se fueron desparramando hasta llegar al frente de todas las casas”, continuó contándola vecina de Los Hornos.

Consultados por diario Hoy, allegados a la Secretaría de Obras de la municipalidad de La Plata alegaron que la reparación de las cañerías debería correr por cuenta de la empresa que tiene la concesión para administrar el servicio del agua en esta zona de la Provincia (ABSA), delegando la responsabilidad en los funcionarios provinciales para poder ponerse encima de los reclamos, cuando en realidad son los propios vecinos de La Plata los que están padeciendo los desbordes y las pérdidas de agua en el invierno y la falta de servicio en el verano cuando las temperaturas son muy altas en toda la región.

“No pudimos salir ni siquiera a hacer los mandados y encima lloviznó toda la mañana”, explicó la misma vecina a modo de queja.

En esta cuadra, pero en la esquina de 52, se venía reclamando la reposición de una tapa de alcantarilla que fue robada el año pasado, y que recién antes de las vacaciones de invierno se pudo recuperar.