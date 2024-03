Vecinos de Ensenada reclaman cloacas colapsadas

Tras el temporal, un grupo de vecinos se autoconvocó en Ensenada para reclamar por las cloapas tapadas y colapsadas.

Hace varios días que los frentistas de Villa Catela no pueden por ejemplo usar sus baños y la situación se tornó desesperante ante la falta de respuestas para solucionar la problemática.

"Surgió mucho antes de que lloviera y con la lluvia se agravó un poco más. Vas a la municipalidad y te mandan a ABSA, llamás y te dicen que no corresponde porque no pagamos el agua. Las cloacas son gratis. Entonces vamos y venimos y no nos dan una solución", sostuvo una vecina desde calle 38, entre 123 y 124.

"Han venido aca, han visto y después te dicen que lo van a solucionar y nada", agregó.

Otro hombre de la zona tambien se refirió a lo que acontece y afirmó: "La situación se fue agravando con el paso del tiempo. Ya tuvimos algo parecido y vino un camión de la municipalidad y lo limpió. Ahora no, hace mas de una semana que estamos con esto".

Y agregó: "Según el delegado de acá no tiene el camión, por eso no lo manda y dijo que esto le corresponde a ABSA. Pero no tenemos absolutamente nada como para que se haga la limpieza y se solucione el problema".

"No se me va el agua. Tengo que ir al baño de mi cuñado y llevo a mis chicos cada dos por tres", contó.

Asimismo, reveló que se van a autoconvocar para ir a la municipalidad de Ensenada para seguir reclamando ya que según expresó "así no se puede vivir".