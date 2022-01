Vecinos de la zona sur de la región están sin servicio de Movistar desde el viernes

Vecinos de Arana, Parque Sicardi, Villa Garibaldi e Ignacio Correas reportan que el servicio de Movistar, tanto telefónico como de Internet, no funciona desde la medianoche del viernes.

"No sé qué pasó porque desde la empresa no te dan respuestas", contó una vecina en diálogo con RED 92 y Diario Hoy, y agregó que no atienden el teléfono y que se acercó al centro a realizar el reclamo pero "no hubo resultado".

"En mi casa tengo alarma y cámaras, y si no tengo internet no funciona, además muchos negocios no pueden vender con el posnet", relató la frentistas, quien aclaró que Movistar es el único servicio de Internet de la zona.