Cerca del 40% de los parajes rurales no tiene acceso a internet

Gracias a un estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Ente Nacional de Comunicaciones, se pudo determinar que el 40,2% de los parajes rurales no posee conexión a internet, afectando de forma directa principalmente a la agricultura familiar, campesina e indígena. Según los especialistas, esta problemática incide en la cuestión del empleo y en los procesos de desarrollo de sectores de la ruralidad.

Para llegar a estos resultados, el informe incluyó 311 parajes rurales y periurbanos de 21 de las 24 jurisdicciones del territorio nacional. El 72% de estos lugares son espacios de menos de mil habitantes y en aquellos en los que hay población indígena el porcentaje sin conexión sube del 40% al 60%. “El 40,2% de los parajes relevados no tiene conectividad y esa cifra se eleva a más del 80% cuando se mide los que no tienen conectividad, los que tienen mala conectividad o los que tienen regular conectividad. Es el número más impactante y me parece que es el número que también marca el por qué de las dificultades, más allá del acompañamiento de las políticas públicas, de proyectos de desarrollo y de formación en esos parajes”, remarcó Martín Segura, integrante del estudio. En Chaco ninguno de estos pobladores cuenta con acceso a internet, y en Jujuy solo el 22,2%. A pesar de que el principal motivo de esta realidad es económico, los investigadores entienden que las condiciones están dadas para mejorar el contexto de estos lugares.