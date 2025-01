Vecinos de Villa Elvira reclaman que le devuelvan el agua

En el marco de una semana donde se anunció la primera ola de calor con temperaturas en la región que llegarán a los 36 grados, los frentistas de 7 y 80 del barrio de Villa Elvira están pidiendo a ABSA que solucione el problema por la falta del servicio desde hace más de un mes.

“Acá hay un grave problema por la falta de luz de agua. Por momentos hay poca presión casi nula o falta total. Tengo reclamos a la empresa desde diciembre. Tengo dos nenes menores de edad con este calor, el tema del baño, los utensilios de cocina, llega un momento que tengo que utilizar todo lo que está limpio y no tengo más nada para usar”, explicó una de las damnificadas a este medio desesperada por la situación que están viviendo.

En cuanto a los reclamos que realizaron desde que se inició todo “La empresa no da respuesta alguna, lo único que hacen es seguir archivando los llamados. No nos mandan un camión cisterna. Esto no puede ser, no podemos juntar ni en dos o tres días agua para bañarnos. Pero estar así con menores y que no te den una solución es una falta total de humanidad”, comentó indignada.

Además de convocar a los medios de comunicación para difundir lo que están pasando, los vecinos están organizando, si no vuelven a tener el servicio como corresponde, un corte de calle como forma de protesta.