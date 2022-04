Acusan a soldados rusos por presuntos crímenes en Bucha

La Fiscalía General de Ucrania en las últimas horas confirmó la noticia de que inició una investigación contra diez soldados de la 64ª brigada de fusileros motorizados rusos por supuestos crímenes y violaciones de leyes en la localidad de Bucha, ciudad cercana a Kiev, durante el mes de marzo. Allí, tras el retiro de las tropas rusas a principios de mes se encontraron decenas de cuerpos de civiles asesinados, lo que levantó mucha polémica y un fuerte rechazo de varios países europeos y, principalmente, de Estados Unidos. Hasta la fecha, en ese lugar se recuperaron 350 cadáveres, donde la mayoría de ellos tenían heridas de balas.

“Diez soldados de la 64ª brigada de fusileros motorizados rusos son investigados en vinculación con el trato cruel de civiles y otras violaciones de la ley y costumbres de la guerra. Tomaron como rehenes a civiles que no participaban en las hostilidades y no estaban armados. Los ocupantes no les dieron de comer ni de beber. Los sospechosos los hicieron poner de rodillas, les vendaron los ojos con tela y papel autoadhesivo, les ataron las manos con cintas plásticas, y amenazaron con matarlos disparando de manera deliberada en su dirección”, detalla el informe publicado por la Fiscalía, que mencionó con nombre y apellido a cada uno de los acusados. Entre los cargos, se anuncia que los militares ejecutaron civiles y que los torturaron dejándolos morir de hambre o sed. Todo este episodio ocurrido en Bucha sirvió como excusa para una nueva ola de sanciones hacia Rusia por parte de la mayoría de los territorios de Europa. A su vez, el organismo aclaró que las autoridades correspondientes están buscando a estas personas denunciadas para poder detenerlos y llevarlos a juicio.

Por su parte, desde Rusia insistieron en la idea de que se trata todo de un montaje, despojándose de cualquier tipo de responsabilidad sobre el hecho. “Cuando vemos este lugar horrible, entiendo cuán importante es tener una investigación completa y establecer las responsabilidades. Insto a Rusia a aceptar cooperar con la Corte Penal Internacional”, mencionó al respecto el secretario general de la ONU, António Guterres, en su visita que mantuvo en las últimas horas a Bucha.

A su vez, el embajador ruso en la Argentina, Dmitry Feoktistov, aprovechó la ocasión para volver a tomar postura y remarcar que existe una fuerte campaña de difamación hacia Rusia. “Últimamente las provocaciones de un tipo cualitativamente nuevo se han convertido en el arma principal de la campaña de información desatada contra Rusia. Se trata de simulacros organizados por varios países occidentales e implementados por ultranacionalistas ucranianos, que buscan acusar y crímenes de lesa humanidad. Los oponentes de Occidente no están preocupados por la realidad, sino por implementar la política de incitar a la histeria antirrusa”, sostuvo el diplomático a través de un comunicado oficial. “La presentación de los eventos por parte de los medios occidentales hace caso omiso de hechos evidentes. Hasta el 30 de marzo, mientras Bucha estaba bajo el control de los militares rusos, y después de su retirada, hasta el 3 de abril, las personas que vivían allí circulaban libremente por las calles y utilizaban comunicación celular. Las salidas de la ciudad permanecían abiertas. Incluso el alcalde de Bucha, en su mensaje de video fechado el 31 de marzo, informó que el ejército ruso había abandonado la ciudad, pero no dijo ni una palabra sobre cualquier fusilamiento de civiles”, concluyó.