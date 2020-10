Aumenta la tensión entre Francia y el Islam por dibujos sobre Mahoma

La famosa revista francesa conocida por su humor y también tristemente por el atentado sufrido hace cinco años, publicó una caricatura de Erdogan y las repercusiones no tardaron en llegar.

La relación entre Francia y el mundo musulmán se han tensionado en las últimas semanas luego del asesinato del profesor Samuel Paty en París tras mostrar dibujos satirizantes de Mahoma durante una clase.

Mientras tanto, Emmanuel Macrón, apoya y respalda las publicaciones que realizan desde Charlie Hebdo ya que es parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Esta postura del presidente francés provoca un gran malestar en los mandatarios de países musulmanes.

Erdogan, ante esta publicación expresó: "No he mirado esa caricatura (...) Es inútil decir nada sobre estos canallas". También, entre otras palabras, agregó: "Mi ira no se debe al vil ataque a mi persona, sino a los insultos contra el Profeta".

Según el medio turco TRT, el Presidente de Turquía, presentó una denuncia contra la revista Charlie Hebdo en un tribunal de su país. El abogado del mandatario dijo: "la publicación infringía los principios morales y de ética periodística, además de representar un ataque contra la dignidad y el honor de un líder".

Cabe recordar que en Turquía, insultar o agredir verbalmente al presidente se considera un delito punible que puede llegar a cuatro años de carcel.