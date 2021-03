Bares y pubs solo para vacunados, la polémica medida que estudia el Reino Unido

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que no descarta la posibilidad de que los pubs británicos puedan exigir a los clientes un certificado de vacunación para poder ingresar en el local. El anuncio lo realizó ante una comisión parlamentaria que analiza las medidas a tomar frente a la pandemia de coronavirus, según informó la BBC.

En tanto, el mismo medio publicó que una fuente allegada al Gobierno reconoció que podría también estudiarse la opción de permitir a los ciudadanos mostrar una prueba negativa de un test de covid-19 para entrar a los bares.

En respuesta a esta propuesta, el diputado conservador Steve Baker sostuvo que la medida es un castigo injusto para quienes no se les recomienda vacunarse. Como ejemplo, habló de las mujeres embarazadas a las que se les ha aconsejado no inocularse, asegurando que esto evitaría que "participen en la sociedad". "No debemos caer en esta espantosa trampa", dijo.

Si bien la idea de exigir un certificado de vacunación en pubs y bares había surgido a finales del año pasado, la medida volvió a tener atención gracias a la consulta que el diputado William Wragg le hizo a Johnson, cuestionando si esos documentos eran compatibles con una sociedad libre y si era posible que los “ciudadanos normales vayan a un pub” pronto.

Ante esta pregunta, el primer ministro británico respondió que ese asunto tal vez se deje en manos del dueño de cada local, quien podrá decidir si solicita el certificado o no.

En diálogo con el programa Today de BBC Radio 4, Jonathan Neame, director ejecutivo de la cadena de pub Shepherd Neame, dijo que su compañía no insistiría en los certificados de vacunas. "La esencia de un pub es que son entornos diversos e inclusivos, donde todos, y las familias en particular, son muy bienvenidos", sostuvo.

Además, añadió: "Está absolutamente bien excluir a las personas donde hay una situación de mal comportamiento o borrachera, y eso ya está contemplado en la ley, pero si se va a excluir a las personas por lo que son o por lo que no han hecho, eso es un tema completamente diferente que toca la discriminación, las libertades civiles y, en este caso, cuestiones de protección de datos".

Por su parte, Peter Marks, propietario del club nocturno Deltic Group, dijo que un certificado de vacuna "podría funcionar" para el sector y probablemente sería aceptado por los clientes que ya están acostumbrados a llevar identificaciones para ingresar a los lugares. Sin embargo, dijo que le preocupaba que la introducción de tal medida pudiera retrasar la reapertura de negocios.



En tanto, la directora ejecutiva de UK Hospitality, Kate Nicholls, cree que el sector no debería estar "sujeto a la certificación de vacunación obligatoria". "Es simplemente impracticable, causaría conflictos entre el personal y los clientes y casi con certeza resultaría en violaciones de las reglas de igualdad", agregó.