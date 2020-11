Biden afirmó que no hará un confinamiento nacional

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que no impondría un confinamiento nacional para combatir la pandemia de Covid-19 a pesar de un aumento de los casos, que hoy trepó a más de 200.000 contagios con un saldo de 2.239 muertos, según el registro de la Universidad Johns Hopkins.

"No veo ninguna circunstancia que requiera un cierre nacional total. Creo que sería contraproducente", dijo a los periodistas Biden, quien asumirá el cargo el 20 de enero."Repito, ningún confinamiento nacional", insistió. "Porque cada región, cada comunidad, puede ser diferente".

"No voy a detener la economía, punto. Voy a detener el virus", dijo desde Wilmington, Delaware, donde reside, luego de una reunión con gobernadores para discutir la respuesta a la crisis, y aseguró que seguirá las recomendaciones de los científicos.

En Estados Unidos no rigen medidas de contención a nivel nacional, pero a medida que las infecciones se disparan, los estados y las ciudades ordenan restricciones, desde el confinamiento en los hogares y el cierre de escuelas hasta la limitación del tamaño de las reuniones.

Por ejemplo, California impuso hoy un toque de queda en gran parte de su territorio para detener el rápido aumento de los contagios, anunció el gobernador del estado, Gavin Newsom.

La obligación de quedarse en casa regirá de las 22 a las 5 y entrará en vigencia la noche del sábado y permanecerá vigente hasta el 21 de diciembre.

"El virus se está propagando a un ritmo que no habíamos visto desde el inicio de esta pandemia, y los próximos días y semanas serán críticos para detener el aumento. Estamos activando la alarma", dijo Newson en un comunicado.

El vicepresidente Mike Pence dijo esta noche a periodistas que "los casos están aumentando en todo el país. La (tasa de) positividad en los últimos 30 días ha aumentado de un promedio de 5 por ciento a 10 por ciento".

Esta noche el registro permanente de carga de datos de la Universidad Johns Hopkins presentaba para EEUU un acumulado de 11.710.084 casos y 252.484 decesos.

En medio de un aumento exponencial de los casos, las autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejaron hoy a los ciudadanos suspender sus viajes en el marco del Día de Acción de Gracias, la mayor festividad familiar, mientras que el estado de Nueva York avanzó en nuevas restricciones.

"Los CDC están recomendando no viajar durante el periodo del Día de Acción de Gracias", informó hoy Henry Walke, autoridad de la oficina para el tema de la pandemia, pero precisó que no es una "obligación" dado que el Gobierno de Donald Trump no impuso limitaciones de desplazamientos.

La recomendación difundida desde los CDC de cara a la fiesta que se celebra todos los 26 de noviembre, se apoya en las tendencia al alza de la tasa de contagios luego del Día de los Caídos, a finales de mayo, y del Día del Trabajo, a principios de septiembre.

"La manera más segura de celebrar el Día de Acción de Gracias este año es en casa, con las personas que vivan en el hogar", indicó, por su parte, Erin Sauber-Schatz, responsable del CDC para la formulación de recomendaciones, quien añadió que la semana pasada se registró más de un millón de casos de la Covid-19 a nivel nacional.

Si bien desde le Gobierno central no se impusieron confinamientos a pesar de ser el país más afectado a nivel mundial y de que en las últimas 24 horas se computaron más de 170.000 contagios, cada uno de los 50 estados y territorios estadounidenses optó por imponer algunas medidas.