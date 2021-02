Bill Gates aseguró que habrá otro fenómeno peor que el coronavirus

El filántropo e informático estadounidense, Bill Gates, también creador de la compañía Microsoft, confirmó en una entrevista con el diario El País, que el cambio climático puede ser uno de los problemas más grandes en los tiempos que vendrán.

“El cambio climático tendrá efectos mucho peores que la pandemia”, aseguró. "La cuestión ahora es si seremos capaces de reducir la cifra [de contagios] a cero, o si se convertirá en una enfermedad endémica y tendremos que seguir vacunando a un nivel más o menos alto de manera continuada. No lo sabemos aún", agregó.

Con respecto a la nueva normalidad, dijo que el próximo verano, es decir, en 2022, países como España o Estados Unidos, habrán recuperado la normalidad anterior a la pandemia.

El empresario se vacunó la semana pasada con una dosis de Moderna en California. "Allí ya se inmuniza a mayores 65 años", afirmó.

A su vez, destacó que es necesario un esfuerzo general para compartir la información, ya que tiene una importancia vital porque se trata de una lucha entre la humanidad y el virus. Ningún país puede aislarse debido a que no todo ha funcionado bien, pero se han aprendido muchas cosas. "Creo que por eso ahora los ciudadanos esperan que los Gobiernos trabajen mano a mano con expertos y que escuchen sus consejos para poder estar más preparados en el futuro", dijo Gates.

Por último, sobre el cambio climático dijo: "El cambio climático es más difícil de resolver que una pandemia, pero, si no lo hacemos, los efectos negativos serán mucho peores. Me alegra que el interés por el cambio climático no haya decaído, como sí sucedió durante la última crisis financiera porque se consideraba un problema a largo plazo".