Bolsonaro: "Si quieren frijoles, que se defiendan con frijoles cuando los ataquen"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a defender hoy la venta libre de armas y desafió a que la gente “se defienda con frijoles” cuando vayan a atacarla, al ironizar sobre las posturas de quienes rechazan el armamentismo y propician, en cambio, mejorar la situación socio-económica de los sectores más necesitados.

"La izquierda dice que la gente no come armas, que la gente come frijoles. Entonces, cuando alguien vaya a tirar contra su casa que (se defienda con) tiros de frijoles", ironizó Bolsonaro en Brasilia.

El mandatario salió al cruce de una declaración de un grupo de exministros de Derechos Humanos que cuestionó la política de venta libre porque, entre otras razones, puede incrementar el arsenal controlado por las "milicias", organizaciones paramilitares activas en varios puntos del país.

Para Bolsonaro, que lamentó el anuncio del exmandatario Lula Da Silva acerca de impulsar el desarme de la población, "cuanto más armas, menos violencia”.

Desde su llegada a la Presidencia, en 2019, el excapitán del Ejército firmó varios decretos que eliminaron restricciones a la venta de armas, autorizaron la comercialización de piezas que antes eran de uso exclusivo de los militares y permitieron llevarlas en las calles.

Esa política fue cuestionada hoy por once exministros y secretarios de Derechos Humanos de las gestiones de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).